Winkels dicht, dus heeft de fietsbezorger het loeidruk: ‘Ik zei thuis: jullie zien me eventjes niet’

Groene Hart in... 25 jaar geleden brandde oude dansschool af, een begrip in Woerden: ‘Mensen kregen hier verkering’

11:47 Elke week duiken we in de geschiedenisboeken van het Groene Hart. Vandaag gaan we terug naar 26 november 1995, een zwarte dag voor de familie Van Eijk uit Woerden. Een grote brand legde de voormalige dansschool De Kluis in de as. Deze Woerdense familie runde decennialang de populaire dansschool en uitgaansplek. ,,Het was zo’n mooie tijd.”