‘Winkels moeten deur dichthouden als airco aanstaat, ‘s avonds geen lichten op gevels of in etalages’

Dat hoopt de SP af te dwingen via een motie, die de socialisten tijdens de eerstvolgende gemeenteraadsvergadering in september zullen indienen. Daarmee wil SP het gemeentebestuur aanzetten om op korte termijn in gesprek te gaan met bedrijven, wat moeten leiden tot afspraken rond vermindering van energieverbruik.

Het is de SP, nu de energieprijzen torenhoog zijn, een doorn in het oog dat bedrijven na sluitingstijd nog onnodig veel licht produceren met gevel-, reclame- en etalageverlichting. Dat geldt ook voor blowers of ‘luchtgordijnen’ boven de entree die voorkomen dat het in de winkel koud wordt, maar een (groot) deel van die warmte verdwijnt via de geopende deur naar buiten. In de zomer draaien vanwege de behaaglijkheid de airco’s overuren.

Vanaf vandaag (woensdag) moeten winkels in Parijs de deuren dicht doen als de airco aanstaat. D66 heeft RTL Nieuws laten weten dat het ook voor zo’n plicht in Nederland is.

In april deed AD Groene Hart een rondje in de binnensteden van Alphen, Gouda en Woerden om te kijken of winkels op deze manier energie willen besparen. Wat bleek: veel deuren staan altijd wagenwijd open.

Poll Deuren dicht als de airco aanstaat: goed idee?

Ja, doen! (87%)

Dit kost de winkels klandizie. (13%)

