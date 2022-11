WK kijken in de kroeg? Dan ben je bij deze tent aan het verkeerde adres: ‘Sommige principes kosten geld’

Het gaat misschien pijn doen in zijn portemonnee, maar het besluit van Mike Schuurman staat vast. Hij zal in zijn kroeg Hendrick’s Pub het WK voetbal niet uitzenden.

,,Een WK zorgt altijd voor een volle bak, maar sommige principes kosten geld”, zegt de Alphenaar. ,,Toen wij net open waren, was er direct een wereldkampioenschap. Ik was gelijk uit de schulden.”

Toch besluit Schuurman om de wedstrijden die in Qatar gespeeld worden, niet uit te zenden in de kroeg in Alphen. Bij de bouw van de voetbalstadions zijn arbeiders om het leven gekomen. ,,Zelfs als maar de helft van wat je hoort waar is, is het al erg. Ik vind de FIFA ook een hopeloze organisatie. Het is allemaal vreselijk. Dus ik kap er gewoon mee.”

Stoer of dapper vindt hij zijn besluit niet. ,,Zo voelt het niet. Ik zal ook niet in één keer failliet gaan, door de wedstrijden niet uit te zenden. Ik ben benieuwd of andere zaken mijn voorbeeld volgen. Maar ik kan me goed voorstellen dat anderen het wél uitzenden. Zeker zaken die het heel moeilijk hebben gehad, die hebben het keihard nodig. Daar heb ik ook geen oordeel over. Ik snap ook dat Nederland er heen gaat. Wat ik doe, zal ook geen enkel verschil maken.”

De pub is tijdens het controversiële WK gewoon op de normale openingstijden open, als het Nederlands elftal op vrijdag een groepswedstrijd speelt, kunnen liefhebbers er dus gewoon terecht. Alleen, het voetbal is niet te zien. ,,Misschien ga ik wel oude wedstrijden uitzenden. Van het EK in ‘88 ofzo. Of rugby, er is vast wel iets.”

Voor Schuurman is het niet uitzenden van het WK een manier om ‘paal en perk te stellen’. ,,Het is tenenkrommend en gaat veel te ver. Te vaak halen mensen gewoon hun schouders erover op. Dat heb ik ook lang gedaan. Hoe klanten reageren? Wat moeten ze er van vinden? Volgens mij kun je hier niet echt iets negatiefs van vinden.”

