‘Woerden had toezicht op sloop stadhuis, waarbij een dode viel, nooit mogen uitbesteden’

Instorten oud stadhuis kostte werknemer het leven: 40.000 euro boete voor nalatig sloopbe­drijf

Na vijf jaar is eindelijk bekendgemaakt wat de oorzaak is van het dodelijk sloopongeval bij het stadhuis in Woerden. De betonnen vloeren zijn ingestort omdat ze onvoldoende werden ondersteund tijdens de sloopwerkzaamheden. Het sloopbedrijf is beboet wegens nalatigheid.

12 mei