Wonen in een oude kerk? Hier kan het (en je krijgt er een groot terras bij)

Sokken breien alleen iets voor oma's ? Het is juist hip! ‘Breien is het nieuwe yoga’

Het beeld van oma die dag in dag uit in dezelfde stoel zit om geitenwollensokken te breien, is behoorlijk achterhaald. Oma is niet de enige die breit, sokken breien is hip. Wie dit ook wil leren kan in juni terecht bij Triggr in Ter Aar. Daar geeft Rianne Heijnen samen met Eveline Koeleman de cursus ‘sokken breien’.

