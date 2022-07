Woningen massaal ontruimd nadat bewoner gaskraan opende: ‘Ik zat net lekker een film te kijken’

videoBewoners van de A.G.M. van der Hoevenstraat in Langeraar kijken terug op een onrustige nacht. Omdat een 31-jarige man de gaskraan in het huis van zijn vriendin had opengezet, werd hun buurt ontruimd. Ze konden pas laat terugkeren naar hun huizen.

,,Het is altijd zo'n vredig dorp”, zegt Saskia Postma die regelmatig bij haar dochter in Langeraar komt. Zij praat met enkele omwonenden over de hectische nacht ervoor. ,,Dat dit hier gebeurt, is bijzonder, hoewel veel mensen hier in Langeraar vinden dat de sociale huurwoninkjes wel een opknapbeurtje kunnen gebruiken. Vroeger woonden hier veel ouderen, nu wonen er ook veel arbeidsmigranten."

Massaal aanwezig

Politie, brandweer en ambulance waren vrijdagavond en -nacht massaal aanwezig in de buurt. ,,De concentratie gas in de lucht was hoog en daardoor risicovol”, vertelde een woordvoerder van de brandweer vrijdagavond laat.

Negentien woningen werden daarom omstreeks 20.30 uur uit voorzorg ontruimd en de directe omgeving in een omtrek van honderd meter om het woonhuis van de man werd afgezet. De bewoners werden tijdelijk opgevangen in het restaurant van het nabijgelegen zorgcentrum Aarhoeve WIJdezorg. Bewoners buiten een straal van honderd meter werd verzocht bij de ramen weg te blijven en de gordijnen dicht te houden. Pas tegen half twee ‘s nachts werd het weer rustig in de A.G.M. van der Hoevenstraat.

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm Een 31-jarige man is vrijdagnacht door een politieteam uit zijn woning gehaald. © 112HM

Een van de buren weet te vertellen dat het zou gaan om een 31-jarige man afkomstig uit Polen. Hij woonde daar blijkbaar niet, maar zijn vriendin wel. ,,Het kwam wel vaker voor dat zij ruzie met elkaar hadden”, zegt Wilma, die niet met haar achternaam genoemd wil worden.

,,Zij woonde er een paar jaar. Ik heb de politie daar afgelopen tijd al een paar maal naar binnen zien gaan. Er gebeurde nogal eens wat. Ik weet verder niet hoe het zit, maar ook vrijdag aan het begin van de avond bleken ze ruzie te hebben gehad", vertelt de vrouw.

Ruzie

Die ruzie is blijkbaar hoog opgelopen. De vrouw zou niet meer aanwezig zijn toen de 31-jarige man zichzelf iets wilde aandoen en de gaskraan open draaide. ,,Het is misschien een wanhoopsdaad geweest of frustratie.” Ook Wilma ging met haar buurtgenoten naar het restaurant van het zorgcentrum. ,,Ik zat net lekker een film te kijken toen ik ineens rumoer op de galerij hoorde. We moesten meteen weg, zei de politie.”

Later op de avond werd het arrestatieteam ingezet om de 31-jarige man aan te houden. Een politieonderhandelaar heeft urenlang op de man ingepraat. Uiteindelijk werd omstreeks middernacht een inval gedaan. Het politieteam sloeg een van de ruiten in, waarna de brandweer water naar binnen spoot. Ook zijn er traangasgranaten naar binnen geworpen om de verdachte te kunnen overmeesteren.

Gecontroleerd

De aangehouden bewoner is nog gecontroleerd in de ambulance en vervolgens meegenomen naar het bureau. De recherche doet verder onderzoek naar de zaak. Nadat rond 1.00 uur de brandweer alle woningen had gecontroleerd en de situatie weer veilig was, konden de bewoners weer terug naar huis.

,,Ik vond het niet leuk maar was zeker niet gespannen", zegt Wilma. ,,Je bent met elkaar en hebben in het restaurant onze avond doorgebracht. Ik heb geen moment gedacht dat de boel zou kunnen ontploffen, volgens mij niemand in de buurt hier.”

De gemeente Nieuwkoop, waar Langeraar onder valt, houdt binnenkort een informatiebijeenkomst over het incident.

Bekijk hieronder de beste video’s uit het Groene Hart!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.