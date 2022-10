Woonforte voorzichtig met huurverhoging, maar niet betalen is voor huurders geen optie

Hoewel Woonforte snapt dat voor velen het leven fors duurder is geworden, gaat de Alphense wooncorporatie nu niet tegen bewoners zeggen dat ze hun huur wel later mogen betalen.

,,Als we zeggen dat mensen wel een maandje mogen overslaan, doen we aan inkomenspolitiek en dat is een hellend vlak, daar moeten we niet aan beginnen”, zegt Woonforte-directeur Monique Brewster. ,,Het is de taak van de overheid om mensen te helpen die niet meer kunnen rondkomen, daar wil ik duidelijk in zijn.”

Daklozen

De energierekening stijgt voor velen fors, boodschappen worden duurder, nog niet zolang geleden betaalden we recordprijzen voor benzine en de inflatie is momenteel torenhoog. Dus Brewster snapt ook wel dat huurders de eindjes amper nog aan elkaar kunnen knopen. Daarom zal Woonforte ook voorzichtig zijn met huurverhogingen. ,,Normaliter kiezen we voor verhogen met het inflatiepercentage. Maar als we er 17 procent bovenop doen, kan niemand dat betalen. Het is waanzin om besluiten te nemen waarvan je weet dat die leiden tot daklozen.”

Waar Woonforte straks qua huurverhoging op uitkomt, is nog ongewis. Dat hangt ook af van de voorgenomen opheffing, per 1 januari, van een miljoenenbelasting die de corporaties nu nog aan het Rijk betalen (de verhuurdersheffing). Brewster: ,,Als die wegvalt, kunnen we de huren matigen. Als mensen in problemen dreigen te komen, kunnen we ze doorverwijzen naar schuldhulpverleners. Soms schelden wij ook schulden kwijt. En verder werken wij met renteloze betalingsregelingen.”

De gemeente Alphen komt nog dit jaar met een plan voor het helpen van mensen die in financiële problemen dreigen te komen, bovenop maatregelen die het Rijk al wil nemen, zoals een energieplafond.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.