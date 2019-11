‘You'll never walk alone’ in de Kuip als eerbetoon voor overleden Giovanni

,,Giovanni kreeg vorige week dinsdag te horen dat hij galwegkanker en nog maar enkele maanden te leven had. De vrijdag daarna bleek tijdens een biopt dat het was uitgezaaid en zondag is hij overleden. Maanden werden dagen en dagen werden uren. Onvoorstelbaar. Hij was pas twintig”, vertelt vriend Kevin Aantjes.

Actie

Samen met Giovanni's broertje Romano wil de Bodegraver daarom vanavond tijdens de wedstrijd een actie houden om Giovanni te herdenken. Op de plek waar hij zo van hield: de Rotterdamse Kuip. Via social media roepen zij daarom Feyenoord-supporters op om vanavond massaal in de 20ste minuut You'll never walk alone te zingen. Voor Giovanni. Hun post op social media is inmiddels ruim 400 keer gedeeld.

Aantjes vervolgt: ,,Giovanni was een ontzettend lieve jongen, heel geliefd en een groot Feyenoordfan, net als de rest van zijn familie. Hij had een seizoenskaart, voor vak S. Samen met zijn broertje. Vanavond zit ik naast Romano, op de plek van Giovanni, en neem zijn shirtje mee. In de twintigste minuut hou ik dat omhoog en zetten we uit volle borst You'll never walk alone in. Het zou kippenvel zijn als een groot deel van het stadion meezingt. Het laat zien dat we Feyenoorders zijn en elkaar steunen. Ook willen we hiermee zijn ouders - die vanavond thuis meekijken - steunen. We hopen echt dat het lukt. Een eerbetoon voor Giovanni.”