YouTuber Don haalt zich woede van kijkers op de hals met misplaatst vlog over 'vlucht overleefd op 9/11'

YouTuber Don de Jong (1 miljoen abonnees) gaat flink door het stof vanwege een vlog over een vlucht op 11 september. ,,Op 9/11 vliegen en we hebben onze vlucht overleefd”, zegt hij in de video.

In de video op YouTube vliegt de populaire vlogger uit Oude Wetering met vrienden naar het Griekse eiland Zakynthos. Zijn vlucht vindt plaats op 11 september, precies twintig jaar na de aanslag op de Twin Towers in New York. ,,Op 9/11 hebben we onze vlucht overleefd”, zegt hij zodra het toestel is geland. De titel van zijn vlog: ‘Wij vlogen precies op 9/11! heel apart gevoel!’

Het zorgt voor boze reacties onder de ruim 300.000 kijkers van de vlog. ,,Wat een uiterst respectloze manier van clickbait uitoefenen”, zegt iemand. ,,Hey Don, volgens mij bedoel je het niet zo, maar die titel is een beetje pijnlijk man. 9/11 is geen vrijdag de 13e of zo, beetje onsmakelijk om dat als lokker voor je vlog te gebruiken op de dag dat de bijna 3000 slachtoffers herdacht worden”, aldus een ander.

Quote Ik kan nog weleens lomp uit de hoek komen, wat jullie weten Don de Jong

Mea culpa

De vlogger (22), die elke dag een video plaatst over zijn dagelijkse leven, is ook het mikpunt van hoon op de site The Best Social Media, dat reacties op Twitter en Facebook over zijn onhandige uiting heeft verzameld. Zelf komt hij met schriftelijke mea culpa op YouTube. Hij heeft de titel van zijn video aangepast.

,,Hey toppers, ik snap de verwarring. Ik kan nog weleens lomp uit de hoek komen, wat jullie weten. Het is niet mijn bedoeling om respectloos over te komen naar de slachtoffers van 9/11. Wij vlogen toevallig precies op 11 september en dat gaf toch een andere beleving aan de vlucht. Dat is ook het enige wat ik bedoelde met mijn nu verwijderde titel en thumbnail. Ik zou zoiets nooit bewust respectloos behandelen. Niet goed over nagedacht van mij. Verschrikkelijk wat er in het verleden is gebeurd en dit mogen wij niet vergeten. Bedankt voor de support voor de rest en ik hoop dat jullie het begrijpen”, laat hij zijn kijkers weten.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.