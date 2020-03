Ze zijn er weer! Het witte goud kan vanaf nu weer op de Aspergehof worden afgehaald

In Woubrugge is het aspergeseizoen voor geopend verklaard. Op Aspergehof Noordam wordt het ‘witte goud’ vanaf nu volop geoogst. En dat is goed nieuws, want asperges zijn lekker, gezond en prima thuis te bereiden.

Het is prachtig weer voor de asperge-oogst: geen regen en strakblauwe luchten. De asperges worden geteeld in velden, op speciale bedden in tunnelkassen. Na het opploegen van de bedden worden ze daar gestoken.

De hele familie Noordam is betrokken bij de oogst. Guusta Noordam (51) en haar broers Pieter (48) en Roland (45) zijn druk aan het steken. Hun moeder Gerda houdt zich, vanwege haar leeftijd, wat meer op de achtergrond.

De familie zit sinds 1997 in de asperges. Vader Gerrit, inmiddels overleden, had zijn gemengde boerenbedrijf al eerder omgebouwd naar uitsluitend akkerbouw, toen hij besloot voor asperges te gaan. ,,Hij was toen echt een pionier”, vertelt dochter Guusta. ,,Inmiddels bestaat ons bedrijf voor het grootste deel uit de asperges, daarnaast verbouwen we nog aardappels en uien.”

Sorteren

In de aanloop naar de oogst was het nog even spannend, want het land was erg nat door de vele regenval. Door goed draineren en daarna wat droge dagen hebben de asperges er niet onder geleden. Integendeel, de asperge-specialist is dik tevreden over de kwaliteit van het zojuist geoogste witte goud.

,,Het zijn mooie dikke asperges”, prijst Noordam. ,,We hebben hier nu zo’n zeventig kilo, al gaat daar nog wel wat af, want we moeten ze nog sorteren. De asperges moeten per portie wel dezelfde dikte hebben, anders worden ze niet gelijk gaar.”

De teelt van asperges heeft haar eigen regels, legt ze uit. Een plant levert doorgaans 20 tot 25 asperges, maar die worden niet allemaal geoogst. ,,Je laat er tien staan, zodat de plant kan herstellen.”

Drie hectare

Het oogsten gaat nog wel even door, want de familie heeft ruim drie hectare vol aspergeplanten. Genoeg voor het aspergeseizoen dat loopt van 25 maart tot 21 juni.

De asperges zijn vanaf nu ook te koop op de Aspergehof in de eigen aspergewinkel en bij de aspergeautomaat. ,,We verkopen heel veel aan particulieren”, vertelt Noordam. ,,We hebben trouwe klanten die al ruim twintig jaar bij ons komen. Daarnaast hebben we normaal ook wel wat horecaklanten, maar dat zal nu minder zijn.”

Nu de verkoop van start is, gelden er wel regels voor bezoekers. ,,In onze winkel geven we met lijnen aan dat iedereen afstand moet houden. Er mogen maximaal vier mensen in de winkel zijn. Dat wordt ter plekke ook aangegeven. Bij de aspergeautomaat geldt dat mensen in de rij anderhalve meter afstand moeten houden.”

Noordam vertelt dat de Aspergehof ook meedoet aan de ‘Alphense Restaurantweek bij je thuis’, die nog duurt tot en met 6 april.

Omdat de horecazaken zelf dicht zijn, worden nu maaltijden en maaltijdpakketten voor thuis aangeboden. ,,Wij hebben een aspergepakket voor vier personen, met 24 asperges, 6 eitjes, krieltjes en een sausje. Kunnen mensen lekker thuis zelf bereiden.”

Zelf mag ze ook graag asperges eten, vertelt de teeltdeskundige. ,,Aan het begin van het seizoen eet ik ze wel drie, vier keer per week. Dan het liefst klassiek bereid. Op een gegeven moment wordt het wel iets minder en dan ga ik ook meer variëren met de bereiding. Dan maak ik ook eens aspergequiche of aspergesoep. Of, ook heel lekker, aspergepannenkoeken.”