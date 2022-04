Zeer grote brand bij potplantenkweker in Roelofarendsveen, geen gewonden

Nieuw kaasmuseum opent deuren, is daar wel behoefte aan?

In het nieuwe Kaasmuseum in Bodegraven kunnen bezoekers vanaf zaterdag de historie van de Bodegraafse kaashandel zien. Maar is er met de Cheese Experience in Gouda en het Kaaspakhuis in Woerden wel behoefte aan nog een kaasmuseum in de regio?

14 april