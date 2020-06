Zeer grote brand centrum Alphen

Levensge­vaar­lijk, maar toch springt de jeugd massaal van bruggen af. Provincie schakelt beveili­gers in

26 juni Nu je in het zwembad vanwege corona op 1,5 meter van elkaar moet zwemmen, zoekt de jeugd massaal verkoeling in het open water en springt van bruggen. Maar zwemmen in vaargeulen en bij havens, sluizen en bruggen is levensgevaarlijk en verboden. ,,Je springt en ziet niet wat er onder water aan obstakels liggen.”