Zes onbeveiligde spoorwegovergangen dicht in Bodegraven en Woerden

Eliahna (10) is mantelzor­ger voor haar autisti­sche zusje: ‘Als zij huilt geef ik haar een knuffel’

Eliahna Foulouh (10) is mantelzorger voor haar meervoudig gehandicapte zusje. Zij helpt haar moeder dag in dag uit met de verzorging van haar zusje, zelfs tijdens een intensieve periode waarin zij meedeed aan The Voice Kids. Als dank werd ze benoemd tot ‘Rondeveense Topper’.

15:19