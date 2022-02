Zeven nieuwe tips over de dood van Esmee (14) na sms-bom van politie: ‘We zijn heel dankbaar’

,,We zijn heel dankbaar dat mensen een maand na de dood van Esmee nog zo met ons meedenken. En het is mooi als we contact hebben met mensen die we nog niet eerder voor ons onderzoek hebben gesproken”, reageert een politiewoordvoerder.

Belangrijk onderdeel van dat onderzoek is het maken van een tijdlijn: wat is er met Esmee gebeurd nadat ze op donderdagmiddag 30 december voor het laatst is gezien in de buurt van het Vijf Meiplein in Leiden? De ochtend erna is het lichaam van de door een misdrijf om het leven gekomen Esmee gevonden in de buurt van station Leiden Lammenschans. Hoe ze om het leven is gekomen, dat is niet bekendgemaakt.