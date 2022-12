Ziek van de asbestkanker fietste Joop (1937-2022) in juni nog naar Boskoop, daarna ging het snel

VAN WIEG TOT GRAF Na bizar ongeluk knokte stoere biker Wil (1952–2022) voor zijn leven om zijn kleindoch­ter Milou nog te zien

Als een Easy Rider op zijn Harley Davidson. Of sleutelend in zijn garage aan de Parkstraat in Nieuwveen, waar hij een honk had voor jong en oud; Wil Raaphorst was een imposante verschijning. Daarachter ging een zeer sociale man schuil, die altijd klaarstond om anderen te helpen.

17 november