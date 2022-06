Zieke Franklin (15) overstelpt met honderden kaarten toen hij weken moesten leven op ‘ruimtevloeistof’

Veteranen geportret­teerd door beroepsfo­to­graaf (én zelf veteraan): ‘Er wordt niet gauw over gepraat’

Een week voor de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag is er nu voor het eerst in Waddinxveen een eerbetoon over de inzet van oud-militairen van toen en nu. Aanleiding voor beroepsfotograaf en veteraan Ton Bennemeer (61) om er negen andere veteranen uit het dorp te portretteren. ,,Over Bosnië, Libanon, Irak of Afghanistan praten ze niet gauw.”

18 juni