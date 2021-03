Ziekenhuizen in het Groene Hart zetten megagroot liesbreukcentrum op: ‘Wachtlijsten worden korter’

Het liesbreukcentrum is sinds kort gevestigd in het Alrijne Ziekenhuis in Alphen. Hier worden de ingrepen uitgevoerd tijdens de dagbehandeling. Na enkele uren mag de patiënt weer naar huis. ,,Voor operaties waarbij wij de kans op complicaties groter achten, vindt de behandeling nog wel in een van de ziekenhuizen plaats”, zegt vaatchirurg Peter Schlejen van het GHZ, die ook medisch coördinator is van Samen+. ,,Je kunt je voorstellen dat dat bij een honderdjarige het geval kan zijn.”



Het specialistenteam doet de operaties twee dagen per week en behandelt zeven tot negen mensen per dag. Jaarlijks gaan ongeveer 750 liesbreukpatiënten onder het mes. Beide ziekenhuizen bieden zorg aan voor ongeveer 650.000 inwoners van het Groene Hart.