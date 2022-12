Zien! Dit zijn de mooiste schaatsplaatjes uit het Groene Hart

met video It giet oan! Dit is de eerste ijsbaan in het Groene Hart waar je kan schaatsen: ‘Echt genieten’⛸️

Het is ze weer gelukt in Ammerstol. Als enige ijsbaan in het Groene Hart kan hier dinsdag al over één nacht ijs worden geschaatst. Die kans grijpen veel schaatsliefhebbers met beide handen aan.

14 december