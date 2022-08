Zijn molens beschermd tegen oprukkende bebouwing? Alphen neemt het onder de loep na pijnlijke misser

Aanleiding hiervoor is een pijnlijke misser met de Vrouwgeestmolen aan de Heimanswetering in Alphen. Die krijgt volgens eigenaar De Rijnlandse Molenstichting last van de voorgenomen bouw van een flink aantal bedrijfsunits aan de andere kant van het water, op het vroegere terrein van Bos Beton.

Normaliter wordt in ruimtelijke plannen een denkbeeldige cirkel van enkele honderden meters rond monumentale molens getrokken, binnen die zone mag dan niet te hoog worden gebouwd om te waarborgen dat molens genoeg wind vangen. Bij de Vrouwgeestmolen is die cirkel per abuis niet getrokken.

,,Dat vinden we heel vervelend, maar het bestemmingsplan waarin die fout stond is nu onherroepelijk. We gaan kijken wat we nog kunnen repareren en kijken meteen wat er voor alle andere molens in onze ruimtelijke plannen staat”, legt een medewerkster van de gemeente Alphen uit.

Vergoeding

De molenstichting baalt van de situatie met de Vrouwgeestmolen. ,,Als molens minder goed kunnen draaien, worden ze duurder in het onderhoud. Bovendien kunnen we normaliter schadevergoeding krijgen als een bouwplan nadelig uitvalt voor een molen. Dat kan nu niet, omdat de bescherming van de Vrouwgeestmolen niet was geregeld.”

De initiatiefnemer voor de bouw van (in eerste instantie) 19 bedrijfsunits en 78 opslagunits denkt dat het wel zal meevallen met het nadeel voor de molen. ,,We mogen 15 meter hoog bouwen, maar laten het bij 8 meter. Dus het glas is voor de molenstichting halfvol”, meldt Boxxparq.

Zorgen

Eerder was er ook iets te doen over het bouwplan. Omwonenden, de fietsersbond en een naburige school maken zich zorgen over de veiligheid van fietsers, die bezoekend en vertrekkend verkeer bij de Staalweg moeten kruisen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.