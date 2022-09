Zijn we nog veilig achter de dijken? En nog 4 vragen (en antwoorden) over oorzaak dijkdoorbraak Reeuwijk

Michiel Zwart was actief in de halve finales van WK, EK en Champions League: ‘Een geweldig seizoen’

De Alphense scheidsrechter Michiel Zwart maakte veel fluitminuten tijdens de Europese Kampioenschappen waterpolo in Split. In Kroatië kwam de 35-jarige it-manager elke ‘mannendag’ in actie op de finaledag na.

15 september