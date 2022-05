Zin in een goudgele rakker? Jan opent winkel in Alphen met 800 (!) soorten bier

Deze gemeente scoort het hoogst met jongeren die jeugdzorg krijgen

Nergens in het Groene Hart krijgen zoveel jongeren een vorm van jeugdzorg als in Gouda. 2425 jongeren, 12,9 procent van het totaal aan jeugd in Gouda, doet een beroep op jeugdzorg. Het percentage ligt boven het landelijk gemiddelde.

29 april