Zo pakt Alphen de woningnood aan: huizen vaker splitsen en meer bouwen in oude wijken

Vaker woningen splitsen en er huizen bijzetten in wijken die pakweg 70 jaar geleden zijn gebouwd. Zo willen gemeenten in de Alphense regio beter kunnen voldoen aan de grote vraag naar woningen.

Tot 2030 moeten er in de gemeenten Alphen, Nieuwkoop en Kaag en Braassem zeker 10.000 woningen bij, liefst nog iets meer. Dit staat in de woonagenda van Holland Rijnland, een samenwerkingsverband van 14 gemeenten waarin Leiden en Alphen de grootste zijn. Tussen 2030 en 2040 zouden er dan in heel Holland Rijnland nog eens 20.000 huizen bij moeten.

Om dat doel te bereiken, zou ook Alphen meer ruimte moeten krijgen voor woningbouw. Tot nu toe stuiten de ambities van deze gemeente nogal eens op terughoudendheid van de provincie Zuid-Holland. Na tussenkomst van minister Hugo de Jonge (volkshuisvesting) is vorig jaar afgesproken dat Alphen in ieder geval 5500 huizen mag bouwen in de polder Gnephoek.

Voorwaarden

Hoewel er veel behoefte is aan woningen is het niet zo dat gemeenten maar raak mogen bouwen. Zo is een belangrijke voorwaarde: eerst zorgen dat een uitbreidingswijk goed bereikbaar is, liefst ook met openbaar vervoer. Ook moet duidelijk zijn dat nieuwe huizen op tijd kunnen worden aangesloten op het stroomnet. Nu komt het regelmatig voor dat elektriciteitsbedrijf Liander nee moet verkopen. Om de capaciteit te vergroten, komt er vrijwel zeker bij Hazerswoude-Rijndijk een extra verdeelstation.

Kleinere gemeenten als Nieuwkoop en Kaag en Braassem moeten de kans krijgen om ‘voor eigen behoefte’ genoeg huizen te laten bouwen, zo staat in de woonagenda. Dat is ook omdat ‘binnenstedelijke locaties er beperkt zijn’. Uitgangspunt is wel om dorpsranden zoveel mogelijk te sparen.

Dé opdracht voor de komende jaren is volgens Holland Rijnland niet alleen de komende jaren meer huizen te laten bouwen, deze moeten ook voor velen betaalbaar zijn.

