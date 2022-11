Zoekactie naar mogelijke drugsdealers, maar verdachten zijn spoorloos

Verdachten maakten volgens OM geheime ruimtes in auto's om honderddui­zen­den pillen te verstoppen

Justitie heeft eind december 2021 een geheime camera ingezet in een onderzoek naar drugshandel in een loods aan de Lagewaard in Koudekerk. Op de beelden is volgens het Openbaar Ministerie (OM) te zien hoe vier mannen een grote lading pillen in een auto laadden.

14:58