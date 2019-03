Zoektocht naar welpen van aangereden moervos

Daar bleek dat de vos zogend was en er dus welpjes van de vos moeten rondlopen in Noorden. Hoe oud die beestjes zijn, is onduidelijk. Het is dan ook niet te zeggen wat de gevolgen zijn voor de vossen, dat ze hun moeder kwijt zijn. ,,Hoogstwaarschijnlijk zijn ze alleen, de kans is aanwezig dat ze dit niet overleven.’’



De vos was vanochtend al flink opgeknapt, weet Glasbergen. De bedoeling is dat het dier weer wordt uitgezet in het wild. Dat gebeurt dan meestal op de plek waar het gevonden is. Wie in Noorden een vosje ziet, moet de Dierenambulance bellen. ,,We willen dat ze zo min mogelijk worden verstoord, dus willen niet dat mensen echt gaan zoeken. We weten niet wat die dieren eventueel aan ziektes bij zich hebben. Bovendien blijven het wilde dieren.’’