Zolang ze het kan blijft Els (90) haar vrijwilligersbaantje doen

Politieke ruzie over hefbrug Boskoop

14:16 De Alphense verkeerswethouder Kees van Velzen (CDA) is teleurgesteld in gedeputeerde Floor Vermeulen (VVD) van de provincie Zuid-Holland. Die laatste vindt het niet nodig dat de Boskoopse hefbrug in de spits omlaag blijft, zodat er minder (lange) files in het kwekersdorp ontstaan.