Zomer zonder voetbal, darts, of Olympische Spelen: sportcommentatoren Westerman en Timmerman zaten een paar maanden zonder werk

Koert Westerman (55) is voetbalcommentator en presenteert darts bij RTL7. Daarnaast is hij de zenderstem van Fox Sports en, een beetje, entertainer. ,,Ik kan nooit vijf minuten serieus zijn.” Als zzp’er dacht hij dat hij zijn inkomen netjes over twee tv-zenders gespreid had. ,,Als het voetbal wegvalt, is er altijd nog het darts. Of omgekeerd.” Maar ja, toen brak het coronavirus uit en zat Westerman drie maanden thuis, zonder werk. Geen voetbal, geen darts.