Zomerse temperaturen, maar buitenbad De Kuil is nog niet gevuld: ‘Ik baal als een stekker’

Het buitenbad van zwembad De Kuil moet officieel op 1 mei open zijn, maar tweeënhalve week later is het bad nog steeds niet gevuld. Optisport meldt dat een spoedaanvraag bij Oasen net is goedgekeurd en het bad voor 1 juni open kan. Wethouder Dirk-Jan Knol baalt als een stekker.

Twee weken nadat het open had moeten zijn, is het 500 kuub grote buitenbad nog slechts voor een kwart gevuld. Om snel te kunnen vullen, is toestemming nodig van Oasen. Locatiemanager Astrid van de Werken laat weten dat Oasen haar spoedaanvraag net heeft goedgekeurd.

,,Het vullen duurt nu nog zo’n vijf werkdagen. Dan moeten chemicaliën erin en het bad moet op temperatuur, maar ik verwacht dat we zeker over twee weken, dus rond 1 juni, open kunnen.”

Hoewel De Kuil een gloednieuw binnenbad heeft, ligt het buitenbad - voorheen zelfs twee keer zo groot - er al jaren. Hoe het kan dat het dit jaar niet op tijd vol is, weet Van Werken niet. Zij is pas sinds 2 mei in dienst.

,,Twee jaar geleden is het bad gevuld opgeleverd. We vulden de afgelopen weken met twee slangen, maar dat duurde heel lang. Ook een onderzoek naar water onder de bodem zorgde voor vertraging. Kijken waaraan het heeft gelegen, heeft nu geen zin. We moeten nu het bad vol krijgen en volgend jaar moeten we op 1 mei open. Punt.”

Teleurgesteld

Wethouder Dirk-Jan Knol steekt zijn frustratie niet onder stoelen of banken. ,,We hebben een prachtig mooi zwembad en zeker met dit mooie weer en een feestweekend voor de boeg, wil je dat het buitenbad open is. Ik baal als een stekker en ben zeer teleurgesteld. We hebben als gemeente bewust de exploitatie uitbesteed aan een professionele partij, juist om dit te voorkomen.”

Knol vertelt dat er een evaluatie komt over hoe de vertraging is ontstaan en hoe die in de toekomst te voorkomen is. Ook gaat hij kijken naar de afspraken in het contract met Optisport. ,,Maar prioriteit is nu het zwembad zo snel mogelijk open krijgen. Zeker met dit mooie weer.”

