Zomerspektakel in Alphen trekt groot aantal bezoekers en is daarmee een succes: ‘Volgend jaar weer’

Het Zomerspektakel in Alphen is succesvol verlopen, niet alleen door de ‘behoorlijke’ bezoekersaantallen op vrijdag, zaterdag en zondag maar ook financieel. ,,Volgend jaar weer”, klinkt het opgetogen.

,,Op zondag stonden er ondanks het slechte weer nog vierduizend mensen op het veld”, zegt Ivanka Overvliet van het bestuur van Zomerspektakel. Overvliet denkt dat er deze editie van het festival ongeveer evenveel bezoekers zijn geweest als bij de laatstgehouden Zomerspektakel in 2019: ,,Toen hadden we te maken met een storm op een van de dagen, waardoor er minder bezoekers waren. Nu hadden wij zondag wat minder mensen dan verwacht. Per saldo zal het dus niet veel uitmaken.”

Gestegen kosten

Het Zomerspektakel aan het Meer kampt, net als andere festivals in het Groene Hart, met flink gestegen kosten voor de organisatie ervan. Eerder zei voorzitter Stanley Looze dat met een ton aan prijsstijgingen rekening gehouden moest worden. ,,Die moeten we terughalen. Dat hebben we deels met sponsoring gedaan, maar daar red je het niet alleen mee”, stelde hij in AD Groene Hart.

De financiële balans moet nog opgemaakt worden, zegt Overvliet. ,,We kunnen hier over een paar weken meer over zeggen. Zoals het er nu uitziet, hebben we redelijk goed gedraaid. Er kunnen natuurlijk nog tegenvallers ontstaan omdat niet alles al is opgeruimd. Maar wij gaan er vanuit dat er volgend jaar weer een volledige editie van Zomerspektakel komt.”

Het bestuur zegt in ieder geval op een geslaagd festival terug te kijken, ondanks het beroerde weer op zondag. ,,We hebben het redelijk op kunnen lossen met de regen. De bezoekers hadden zich er op gekleed en bovendien kon men gratis poncho’s afhalen. Daar werd gretig gebruik van gemaakt.”

