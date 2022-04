‘Zorg dat huidige bewoners niet op straat staan als Oekraïners in woningen Noorderkeerkring trekken’

Die vergadert over de opvang van Oekraïners. De bedoeling is dat de komende maanden steeds meer vluchtelingen uit dat land in het wooncomplex in de Alphense wijk Kerk en Zanen trekken. Eerst zat daar een psychiatrische instelling, later gingen eigenaar Woonforte (wooncorporatie) en Villex er tijdelijk studio's verhuren, in afwachting van sloop en nieuwbouw op dezelfde plek. Deze tijdelijke woningen zijn relatief goedkoop.