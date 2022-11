Zorg voor een volle accu van je fiets: deze route door de polders van Groene Hart is genieten geblazen

op de fiets Dwars door spruitjes­vel­den, een mooi natuurge­bied en langs molens met tegenwind: een écht Hollandse fietstocht

Bij Recreatieboerderij Jeu de Boer aan de Galgweg 5 in Hazerswoude-Dorp is een Toeristisch Overstap Punt (TOP). Er is daar een ruime parkeergelegenheid en dus een mooi startpunt voor wie met de fietsen achterop de auto is gekomen om een Rondje Bentwoud te gaan fietsen. Een heerlijke landelijke fietstocht door Hazerswoude en Benthuizen.

22 oktober