Zorgen om droogte in Alphen: ‘Hoeveel drinkwater verbruiken we precies?’

Dat vindt GroenLinks, dat meent dat er in Alphen beter moet worden omgegaan met de steeds toenemende droogte. De grootste oppositiepartij heeft er vragen over aan het gemeentebestuur gesteld. GL wil weten hoe veel drinkwater er jaarlijks wordt gebruikt in Alphen, welke sectoren het meeste water verbruiken en hoe het zit met waterverbruik bij sportverenigingen of panden die in eigendom van de gemeente zijn.