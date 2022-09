Zuid-Holland wil snel aan de slag met stikstofplan, maar: ‘Wat op de kaart staat gaan we niet één op één uitvoeren’

Dat laat gedeputeerde Jeannette Baljeu (stikstof, VVD) weten in de nieuwsbrief die Zuid-Holland over de stikstofaanpak heeft gemaakt. De provincie heeft van het kabinet de opdracht gekregen met de stikstofproblematiek aan de slag te gaan. Volgend jaar zomer moet er een plan van aanpak liggen.

Dat betekent volgens de gedeputeerde dat Zuid-Holland die doelstellingen moet vertalen naar de verschillende regio's.Gedeputeerde Baljeu: ,,De provincie staat achter de opgave dat er wat moet gebeuren. De kaart met reductiedoelstellingen is gebaseerd op bodemtypes, watersystemen en de nabijheid van stikstofgevoelige Natura-2000-gebieden. Wat op de kaart staat gaan we niet één op één uitvoeren.’’

Opgave is stevig en boodschap is pittig

Maar er is ook een keerzijde aan het dossier. ,,We staan wel voor een opgave dat we twee kiloton stikstof minder moeten gaan uitstoten vanuit de veehouderij. En we weten dat er nog een opgave komt voor andere sectoren. De opgave is stevig en de boodschap is pittig.’’