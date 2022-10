Zuid-Holland ziet meer containerterminals niet zitten

Dit antwoorden Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland in reactie op een pleidooi van branchevereniging Koninklijke Binnenvaart Nederland (KBN). Die pleitte in de visie Groener door het Groene Hart voor meer overslagterminals in de Randstad. Alpherium wordt in de visie genoemd als goed lopende overslag. De belangrijkste gebruiker daar is bierbrouwer Heineken.

Geen markt

De provincie Zuid-Holland meldt aan KBN dat er de afgelopen jaren meermaals onderzocht is of er meer containerterminals kunnen komen, maar de conclusie was steeds dat er ‘geen markt voor is’. Dat neemt niet weg dat de provincie ‘een initiatief dat zich vanuit de markt aandient op de voet zal volgen’.

Schepen die bij Alpherium vertrekken of ernaartoe varen, gaan over de Gouwe tussen Alphen en Gouda. De hefbruggen in Alphen, Boskoop en Waddinxveen zijn volgens KBN soms een barrière. Liever zou KBN aquaducten zien in plaats van bruggen. Maar de hefbruggen zijn monumenten en mogen niet ‘zomaar’ weg. Mogelijk komt er wel een extra oeververbinding bij Boskoop en daarvan wordt onderzocht of dat ook een tunnel kan worden, aldus de provincie.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.