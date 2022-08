Zwaan met ingeslikte vislijn of egel vast in vlijmscherp blikje: zwerfafval is levensgevaarlijk voor dieren

Nu eens een zwaan die een lijn inslikt, dan weer een hond die een vishaakje in het tandvlees krijgt. Dergelijk achtergebleven zwerfvuil is vaak funest voor dieren, waarschuwt de Dierenbescherming.

Een vislijn met haak werd onlangs in Alphen een jonge knobbelzwaan fataal. De watervogel had zoveel letsel aan de maagwand dat niets anders restte dan het dier te laten inslapen. Voor Saskia Thijssen van de landelijke Dierenbescherming is het geen uitzonderlijke melding. Zij verzucht: ,,We krijgen helaas veel vaker van dit soort meldingen, zo’n honderd per jaar. Het gaat vaak om watervogels die een vishaak in de snavel of in de ingewanden hebben gekregen.’’

Volledig scherm Saskia Thijssen van de Dierenbescherming. © Dierenbescherming Achtergelaten visgerei staat volgens bij de Dierenbescherming met stip op één. Thijssen: ,,Ook onbedoeld kan het misgaan. Zo gebeurt het nogal eens dat vogels tijdens het vissen verstrikt kunnen raken in de lijn. Voor ons zijn dat frustrerende meldingen. Je ziet van een afstand dat een vogel hulp nodig heeft, maar zodra je dichterbij komt probeert ‘ie weg te vliegen waardoor het vangen heel moeilijk wordt.’’

Een ander berucht gevalletje van zwerfvuil zijn wat Thijssen betreft geopende blikjes uit het huisvuil. ,,Wat we momenteel zien is dat egels door de aanhoudende droogte hongerig zijn en fanatiek op zoek gaan naar eten. Dat blikje met een restje kattenvoer oefent dan een magische aantrekkingskracht uit op een egel. Maar ook andere dieren lopen het risico vast te komen zitten in zo’n blik met vlijmscherpe randen. Zo was er laatst een melding dat een zwerfkat z’n koppie in een knakworstblikje had gestoken.’’

Of het strafbaar is om voor dieren gevaarlijk afval achter te laten, durft Thijssen niet te zeggen. Haar collega Jelke de Ruijter van de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming vermoedt dat het vooral juridisch een lastige kwestie is. ,,Het moet dan heel duidelijk herleidbaar zijn; dat juist door die vislijn van jou dat dier is omgekomen.’’

