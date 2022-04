Zwaargewonden bij zware frontale botsing: lachgas aangetroffen in één van de auto's

Roelofa­rends­veen treurt om grote brand in kwekerij: ‘Familie is levenswerk in één klap kwijt’

De zeer grote brand bij familiebedrijf en kwekerij Turk, in de nacht van zondag op maandag hakt er in Roelofarendsveen flink in. ,,De familie is een heel levenswerk kwijt.”

18 april