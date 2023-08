A27 bij knooppunt Hooipolder weer open na ongeluk met vrachtwagen

Imke (24) start eigen gastouder­op­vang waar kinderen in de natuur ‘lekker zichzelf mogen zijn’

Dapper&Puur, zo heet de gastoudercentrale die Imke van Strien in september begint in Meeuwen. Een naam die bij haar visie op kinderopvang past, maar ook op haar kan slaan. De 24-jarige Imke heeft haar zaakjes goed voor elkaar. In de tuin is een ruim bijgebouw geplaatst waar ze kinderen tot vier jaar gaat opvangen. Die mogen zichzelf zijn, hun eigen ‘ik’ ontwikkelen en gaan veel buitenspelen.