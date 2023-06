Alleen maar betalen met cash voor overtocht met Pontje Steur? ‘Niet meer van deze tijd’

Vijftig jaar na de opening van haar ballet­school geeft Anja Rietveld (73) nog altijd zelf les

Go with the flow: met dat motto runt Anja Rietveld (73) haar balletschool Papillon in Gorinchem al vijftig jaar. De mijlpaal wordt gevierd met een spectaculaire eindpresentatie van haar leerlingen in schouwburg De Nieuwe Doelen. ,,Ik hoop op een prachtige reünievoorstelling.’’