Alles wat je moet weten over carnaval in Klaiendam en Knusterooierslaand

Poolse student betuigt spijt per video voor zwaar ongeval bij Poederoij­en

ARNHEM - Hij was flink geschrokken en had geleerd van deze ‘tragische ervaring’. Een 20-jarige student uit Polen, die in juni 2021 op de Afsluitdijk in Poederoijen met zijn auto frontaal op een motorrijder botste, betuigde bij de rechtbank via een videoboodschap zijn spijt.