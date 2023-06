Altena en regiogemeenten willen intensievere samenwerking om winst uit afval te halen

MET VIDEO Bestuurder verliest macht over het stuur en belandt in sloot in Waalwijk, medepassa­gier uit auto geslingerd

WAALWIJK - Een automobilist is zaterdagavond uit de bocht gevlogen en in de sloot beland aan de Midden-Brabantweg in Waalwijk. Een inzittende werd hierbij uit de auto geslingerd en raakte gewond.