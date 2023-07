Altena vergoedt kosten voor sporten en andere belangrijke dingen voor kinderen van minima

COLUMN Maak een spel van het afvalpro­bleem

Zwerfvuil in onze binnenstad. Met het oog op al die toeristen, maar ook voor onszelf willen we die zo schoon mogelijk houden. Er zijn kleine initiatieven van winkeliers. Men kan gratis de peukenzuiger lenen bij de VVV. En dan zijn er de vrijwel continue opruimwerkzaamheden van Waardlanden. Voor de rest moeten wij het als bewoners toch allemaal zelf doen. Het minste is de app Fixi gebruiken zodat je vervuiling kunt melden.