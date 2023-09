Arie (56) is een van de laatste ambachtelijke mandenmakers: ‘Mijn handen zijn mijn belangrijkste gereedschap’

VOETBAL TOTAAL Achilles Veen dendert door, SC Emma dolt met Dubbeldam; dit is het overzicht van het amateur­voet­bal

Achilles Veen won ook zijn derde duel (van Juliana’31) en is koploper in de vierde divisie C. Heerjansdam verloor zijn ongeslagen status bij Zwaluwen: 4-0. De immer beladen (beker)derby tussen Dussense Boys en Be Ready bleef zonder goals. Het Dordtse onderonsje Dubbeldam - SC Emma eindigde in 0-5. Met dit complete overzicht weet u alles over het amateurvoetbal van dit weekeinde.