Bank helpt lokale initiatieven, maar het loopt nog niet storm in Altena

De filialen van RegioBank ondersteunen bewonersinitiatieven in straten en buurten. Hoewel het aantal aanmeldingen landelijk gezien binnenstroomt, loopt het in Altena nog niet zo storm. Sandra Sterrenburg van RegioBank Werkendam doet daarom een extra oproep.

Hoe ondersteunen jullie?

,,We kunnen al bestaande initiatieven bijvoorbeeld helpen met het vinden van fondsen of haken aan als er al met bijvoorbeeld de gemeente wordt gesproken. Daarnaast hebben wij een fonds, waaruit we verenigingen of clubs op een financiële manier helpen. Op deze manier willen we ook een steentje bijdragen in de maatschappij.”

Voorbeelden?

,,Een groep vrijwilligers die bijvoorbeeld een kinderboerderijtje onderhouden en geld nodig hebben voor het repareren of vervangen van een hok. Of er moet geld komen voor de aanschaf van een duofiets in een verzorgingshuis.”

Kan iedereen worden geholpen?

,,Er zijn enkele voorwaarden. De belangrijkste is dat het gaat om lokale initiatieven die mensen echt bij elkaar brengen, die de saamhorigheid in een buurt vergroten. Belangrijk is ook dat het om activiteiten gaat van inwoners zelf. Het is dus niet de bedoeling dat wíj het initiatief moeten nemen voor iets dat er nog niet is. Dus niet dat mensen een moestuin in hun buurt willen en dat wij daarover met de gemeente in gesprek gaan.”

Zijn er al veel aanmeldingen?

,,Dit is een project van alle RegioBanken in Nederland. Hoewel het aantal meldingen landelijk erg groot is, zien we in Altena dat het nog niet zo storm loopt. Hoe dat komt, weet ik niet precies.”

Hoe kunnen initiatieven worden aangemeld?

,,Via Regiobank.nl/buurtwens kan dat. Maar klanten en niet-klanten kunnen ook binnenlopen in ons kantoor aan de Van Randwijklaan. In Altena kunnen inwoners overigens ook terecht bij een Regiobank in Nieuwendijk, Dussen of Wijk en Aalburg.

Volledig scherm Sandra Sterrenburg van RegioBank Werkendam. © RegioBank Werkendam

