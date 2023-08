Barbie-film én het miezerweer zorgen voor drukte in bioscoop: ‘Ja, ik heb me er speciaal voor omgekleed’

Barbenheimer Het ongekende filmsucces van Barbie en Oppenhei­mer: ‘Dit is nooit eerder gebeurd’

Corona deelde de bioscoopsector een kopstoot uit, maar voor Barbie en Oppenheimer verruilen we weer massaal de thuissofa voor het grote witte doek. Een film over de beroemde meisjespop en een over de uitvinder van de atoombom; waarom zijn ze zo succesvol en waarom verschijnen veel blockbusters uitgerekend in de zomer? ,,Dit is nooit eerder gebeurd.”