Bestuurder (20) opgepakt die onder invloed vier geparkeerde auto’s ramt, lachgas aangetroffen

Cultuur kan in Altena nog wel wat aandacht gebruiken: Uitmarkt wil daar graag handje bij helpen

WOUDRICHEM - Of het nu gaat om muziek, zang, poëzie of historie, Altena heeft veel in huis op het gebied van cultuur. En om dat onder de aandacht van een breed publiek te brengen, wordt zaterdag 23 september in ’t Rondeel in Woudrichem voor de tweede keer een Uitmarkt gehouden.