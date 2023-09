Bestuurder belandt met wagen in de sloot in Sleeuwijk en raakt gewond

Altena zet in op energiear­moe­de door koelkasten en wasmachi­nes uit te delen

De gemeente Altena trekt de portemonnee voor minima en stopt het geld in een wel heel concreet doel: zuinige wasmachines en koelkasten voor mensen die op of rond de armoedegrens leven. Praktisch, maar ook een middel voor de gemeente om deze groep inwoners beter in beeld te krijgen, want veel armoede blijft nog onder de radar.