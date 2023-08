Bezwaarmaakster tegen bouwplannen Tom de Wal: ‘Dussenaren onderschatten wat daar gaat gebeuren’

Stilte rond bouwplan­nen van evangelist Tom de Wal in Dussen, maar uitbrei­ding in Werkendam

Het blijft stil rond de bouwplannen van Frontrunners Ministries, de religieuze organisatie van evangelist Tom de Wal. Hij kocht in 2022 voormalig partycentrum De Rietpluim in Dussen om hier een nieuw reli-complex neer te zetten. Maar er is nog geen plan ingediend bij de gemeente Altena. Ondertussen heeft Frontrunners Ministries het hoofdkantoor op een bedrijventerrein in Werkendam uitgebreid.