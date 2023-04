Brabantse Roubaix-debutant Sjoerd Bax verbaast ook zichzelf: ‘Als eerste het Bos uit, dat is vet’

Discussie rond ‘illegale’ reclame­mast Vlijmen als een nachtkaars uit: rechtszaak ingetrok­ken

VLIJMEN - De rechtszaak over een reclamemast aan de Wolput in Vlijmen, pal langs de A59, is ingetrokken. Dat betekent waarschijnlijk dat die mast er ook niet meer komt. Al is dat niet honderd procent duidelijk, de initiatiefnemer zwijgt.