Burgemeester en wethouders Altena krijgen motie van afkeuring aan hun broek: ‘Dit gaat om waarheidsvinding’

College Altena onder vuur om arbeidsmi­gran­ten in Andel: ‘Er is bewust informatie achterge­hou­den’

De VVD in Altena wil volgende week een spoeddebat over het proces rond de huisvesting van arbeidsmigranten aan de Middenweg in Andel. Uit opgevraagde documenten is volgens de partij gebleken dat burgemeester en wethouders bewust hebben gewacht met het publiceren van de aanvraag totdat de beroepstermijn was verstreken.