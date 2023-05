College Altena ontsnapt aan gele kaart in kwestie arbeidsmigranten: ‘Maar gedrag is afkeurenswaardig’

Onbekende bestuurder botst tegen geparkeer­de auto in Waalwijk, zorgt voor flinke schade en rijdt door

WAALWIJK - Een Waalwijker kreeg woensdagochtend voor de deur een vervelende verrassing. De auto van de bewoner van het Vooreinde, die het voertuig in de straat had geparkeerd, ontdekte dat er een flinke deuk in één van de achterdeuren zat en dat een ruit was gebarsten.