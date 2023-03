Door de baard in de keel kon Tim niet meer zingen als sopraan, toch is hij nu een grote operaster in Duitsland

‘Eruit, eruit, in jezusnaam’ Tom de Wal niet blij met vergelij­king met Jomanda: ‘Belediging van evangelie’

Is Tom de Wal de ‘nieuwe Jomanda’? In verschillende landelijke tv-programma’s wordt de veelbesproken evangelist met haar vergeleken. Een vergelijking waar hij zelf niet bepaald blij mee is. ,,Het is een belediging van het evangelie. Ik ben een eenvoudige discipel van Jezus.”